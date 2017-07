Criança morre em acidente entre dois caminhões na ERS-122, em São Vendelino

Fatalidade 27/07/2017 | 08h57 Atualizada em

Uma menina de apenas seis anos morreu após um acidente entre dois caminhões na ERS-122, em São Vendelino, na manhã desta quinta-feira. A vítima era passageira de um caminhão, com placas de Flores da Cunha, que acabou colidindo na traseira de outro veículo de carga na subida do Km 41, por volta das 7h.

Segundo informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, a princípio, um caminhão com carga pesada teria apresentado problemas mecânicos e parado na rodovia. Neste momento, o outro caminhão, que estaria sem carga e portanto mais leve, não teria conseguido desviar. Com a colisão, a frente do veículo ficou destruída.



O trânsito está totalmente bloqueado no local e não há previsão de liberação. A alternativa para quem segue de Caxias para Porto Alegre é seguir pela BR-116, via Feliz. Já quem está em Farroupilha e quer se deslocar até a capital deve seguir pela BR-470, via Carlos Barbosa.



