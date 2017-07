Confira a programação de festas para este final de semana na Serra

Lazer 07/07/2017 | 17h17 Atualizada em

As temperaturas amenas dos últimos dias, atípicas para o inverno da Serra Gaúcha, são um convite para aproveitar o final de semana fora de casa. A previsão do tempo indica que a região deve permanecer sem chuva no sábado e no domingo, então, não há desculpa para não curtir as atividades ao ar livre.

Neste final de semana, há opções para todos os gostos. As cidades da região prepararam programações, algumas gratuitas, que envolvem gastronomia, compras e até atividades mais relaxantes, como ioga.

CARLOS BARBOSA



FestiQueijo

Foto: FestiQueijo / Divulgação

Pelo segundo fim de semana consecutivo, Carlos Barbosa recebe turistas e moradores com fartura de gastronomia no FestiQueijo, no salão paroquial do município. Além dos mais de 40 tipos de queijo, vinhos e espumantes, há opções de lazer, que ocorrem paralelamente ao evento principal.



Neste sábado, a programação inicia às 9h, com o 28° Torneio FestiQueijo de Bochas Masculino de Trios, na Liga Barbosense de Bochas. Ao longo do dia, o público pode conferir atrações musicais de estilos variados no palco principal do evento.



No domingo, o destaque é para o 3º Pedal do FestiQueijo, que deve reunir dezenas de ciclistas da região. A concentração será no Parque da Estação, a partir das 7h. A largada ocorre às 9h. Os atletas poderão optar por três trajetos: curto (16 quilômetros), médio (30 quilômetros) e longo (40 quilômetros). As inscrições podem ser feitas no local e custam R$ 30.

Quanto: aos sábados, a entrada no evento custa R$ 120 e, aos domingos, R$ 110. Crianças até sete anos não pagam, e dos oito aos 12 anos o ingresso custa R$ 55.

FLORES DA CUNHA

Feira de Inverno

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A Feira de Inverno de Flores da Cunha, que termina no próximo dia 23, é uma opção para quem quer investir em itens como malhas, vinhos, móveis e decoração durante o final de semana.



Além das vendas, há opções à parte, como o Curso de Degustação de Vinhos e Espumantes, às 16h, no sábado, e às 15h, no domingo. Às 16h30min, o público infantil pode aproveitar a contação de histórias infantis, no Estande Almanaque Cultural. O evento ocorre no Parque Eloy Kunz, das 10h às 19h.

Quanto: entrada e estacionamento gratuitos.

CAXIAS DO SUL

Ioga no Parque dos Macaquinhos

Quem quer conhecer um pouco mais sobre a técnica milenar do ioga pode aproveitar a atividade gratuita oferecida pelo Espaço Udaya Yoga Shala, de Caxias do Sul. O evento é gratuito e para toda a família. Para participar basta levar um tapetinho, canga ou toalha. Será domingo, às 15h, no Parque dos Macaquinhos.

Quanto: de graça.

Feira Sem Fronteiras

Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Além de passear e adquirir produtos, moradores de Caxias poderão fazer um ato solidário na Feira Sem Fronteiras, que ocorre domingo, das 10h às 17h, na Praça das Feiras, junto à Estação Férrea . Pela primeira vez, o evento recebe o Adote por Amor, ação promovida pelo Canil Municipal.



Quem quiser poderá também doar roupas e ração para os pets. Os cães e gatos estarão no local das 13h às 16h. Além disso, três atrações culturais estão confirmadas para o domingo. As apresentações ocorrem à tarde: às 14h, Vento de Aruanda; às 15h, é a vez do grupo Sucata Sonora; e às 15h30, show de Dan Ferretti e convidados.



Haverá três food trucks com refeições, bebidas e sobremesas para o público.

Quanto: de graça.

Quermesse em Lourdes

Com ares de festa de São João, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, promove a 6ª edição da quermesse neste sábado. As atividades ocorrem das 11h às 17h, no salão paroquial. Haverá venda de lanches e brincadeiras juninas.

Quanto: entrada franca.

CANELA

Festa de São João

O mês de junho já passou, mas Canela segue comemorando os festejos de São João. Neste final de semana, a cidade se despede da Festa Junina que ocupa a Praça João Corrêa.



Além de proporcionar momentos de lazer, a festa também terá um lado social abrindo espaço para clubes de serviços e entidades assistenciais do município comercializarem produtos típicos a preços simbólicos de R$ 2, R 3 e R$ 5. Pipoca, quentão, bolos, doces diversos, entre outras delícias estarão à venda e os recursos arrecadados serão revertidos para as próprias instituições.



A partir das 18h30min, haverá apresentações como o teatro de bonecos As Galinhas do Padre e o tradicional casamento caipira.

Quanto: grátis.