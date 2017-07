Comunidade apela ao Neno Buracon para criticar precariedade no acesso ao bairro Forqueta, em Caxias do Sul

Protesto 27/07/2017 | 15h10 Atualizada em

Inspirado nos trabalhadores rurais do interior de Caxias do Sul, o boneco Neno Buracon é a aposta da comunidade de Forqueta para chamar a atenção sobre a buraqueira e os perigos no acesso ao bairro pela ERS-122. A ideia surgiu da insatisfação diante da falta de resposta do governo do Estado para os constantes pedidos de melhorias.

O Neno Buracon foi colocado sobre o canteiro de acesso à Avenida Arthur Perottoni na noite de quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira, o boneco foi fotografado por dezenas de pessoas que passavam pela rodovia e ganhou as redes sociais. O personagem, que usa boné de palha e carrega uma taça de vinho, também posa ao lado de um cartaz com um bordão constantemente ouvido pelos líderes comunitários.

— Muitos moradores perguntam se o problema da estrada já tem "soluçon"? Usamos essa palavra e também as características de parte da comunidade para compor o personagem. Até hoje, o Daer não deu respostas às diversas solicitações dos empresários e líderes. Então, vamos deixar o Neno Buracon por tempo indeterminado — diz o presidente da associação, Dagoberto André dos Santos Júnior.

Leia mais

Criança morre em acidente entre dois caminhões na ERS-122, em São Vendelino

Entenda por que o Postão está no centro da crise da saúde em Caxias



Quem teve a iniciativa de confeccionar o boneco foram os integrantes da coletivo da juventude da associação de moradores. Segundo os moradores, são vários buracos ao longo da rodovia, mas os defeitos no acesso ao bairro comprometem a segurança dos condutores, pois exigem ainda mais atenção nas manobras.

A comunidade também solicita a instalação de sinaleiras e a reformulação do trecho para evitar acidentes e facilitar o tráfego. Em horários de pico, por exemplo, uma longa fila de veículos se forma na ERS-122, mas a travessia em direção ao bairro é lenta e perigosa por conta do movimento intenso nos dois sentidos da estrada.



Há dois anos, no dia 23 de julho, empresário Vicente Slomp, 54, já havia feito um protesto contra o descaso na rodovia. Cansado de ver amigos e familiares estragando carros, ele reuniu sua equipe da Slomp Concreteira e percorreu alguns trechos mais críticos da rodovia para tapar buracos.

— Eu vi uma entrevista que o secretário do Estado disse que não tinha verba para tapar buracos. Então, alguém tem que fazer alguma coisa — relatou Slomp, na época.





CONTRAPONTO



Procurado pela reportagem, o Daer informou que possui um contrato de conserva rotineira com a empresa Encopav para realizar a manutenção das rodovias que estão sob a da 2ª Superintendência Regional da autarquia, que abrange diversos municípios.

Segundo o departamento, há um cronograma para a realização dos serviços. Nesta quinta-feira, as equipes da Encopav estão trabalhando na manutenção da ERS-359, entre Cotiporã e Veronópolis. Somente na próxima semana é que a empreiteira fará reparos no trecho de Forqueta.