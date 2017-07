Com doações, Lar da Velhice paga multa da prefeitura de Caxias

Solidariedade 18/07/2017 | 14h21

O Lar da Velhice São Francisco de Assis conseguiu pagar a multa expedida pela prefeitura de Caxias do Sul com a ajuda da comunidade. A notificação com a cobrança de R$ 939 foi entregue no dia 20 de junho. Caso a guia fosse paga em até 30 dias, o valor cairia pela metade. De acordo com o administrador da entidade, João Batista Horstmann, os R$ 469 necessários foram arrecadados dois dias depois do assunto ganhar repercussão e a dívida foi quitada no último dia 7. A mobilização da comunidade acabou beneficiando ainda mais o Lar, já que o valor recebido superou o da multa. As informações são da Gaúcha Serra.

— Quando falávamos para as pessoas que já tínhamos o valor, elas diziam para cobrir outras despesas com o dinheiro — conta Horstmann.



A multa foi aplicada porque a instituição não entregou um livro contábil dentro do prazo solicitado. O documento era necessário para que a Secretaria da Fazenda analisasse o pedido de isenção de impostos municipais protocolado pelo Lar da Velhice. Segundo o administrador, um novo livro estava em produção, já que o original estava desgastado.



Na época, o secretário da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho, disse, por meio da assessoria de imprensa, não ter sido procurado em nenhum momento pela administração do Lar da Velhice para discutir o assunto.



No último sábado (15), foi realizado um chá para arrecadar recursos para a entidade. O encontro já era previsto antes da aplicação da multa e reuniu entre 350 e 400 pessoas. Os recursos arrecadados ainda estão sendo contabilizados pela administração do Lar da Velhice.