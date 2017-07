Cerca de 20 mil pessoas são aguardadas na Festa da Gila e Queijo Serrano de Bom Jesus

Programe-se 12/07/2017 | 15h21 Atualizada em

Começa nesta sexta-feira (14), em Bom Jesus a 12ª Festa da Gila e a 5ª Festa do Queijo Serrano na cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo do município, mais de 20 mil pessoas são aguardadas durante os dias de programação, que contam com shows de Nenhum de Nós, Munhoz e Mariano e Ivonir Machado. As informações são da Gaúcha Serra.

As festas estão sendo realizadas no Ginásio Poliesportivo Geraldo Graziontin, localizado no bairro Conceição, que já está com portões abertos desde às 9h desta manhã e fica hoje até as 20h.

Na sexta-feira (14) a banda Nenhum de Nós se apresenta às 22h30 e o show tem entrada gratuita. No sábado (15) é a vez da dupla sertaneja Munhoz e Mariano se apresentarem também às 22h30. No domingo (16) o cantor tradicionalista Ivonir Machado se apresenta às 16h no ginásio. O show tem entrada gratuita.

Tanto a Festa da Gila quanto a Festa do Queijo Serrano acontecem até o dia 16 de julho em Bom Jesus.