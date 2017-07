Caxias vai negociar desapropriação de área para aeroporto de Vila Oliva antes de cobrar valores do RS

Infraestrutura 05/07/2017 | 14h56 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul vai negociar a desapropriação da área do aeroporto de Vila Oliva com os proprietários antes de cobrar os valores do governo do Estado. As informações são da Gaúcha Serra.



Segundo o secretário de Planejamento de Caxias, Fernando Mondadori, o município montou uma força-tarefa evolvendo diversas secretarias para tratar do assunto. Por enquanto, de acordo com ele, o grupo realiza reuniões para discutir como a desapropriação vai ser negociada. Quando o modelo estiver definido, devem começar as reuniões com os donos da área. Somente depois disso é que o Estado será acionado para encaminhar o valor da desapropriação, estimado em R$ 18 milhões.



Leia mais

Estudo de Impacto Ambiental do Aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, está em elaboração

Estado define empresa que vai concluir obras do estacionamento do aeroporto de Caxias



A expectativa é concluir o processo ainda em 2017, dentro do cronograma previsto pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), responsável pelos projetos do terminal.



Nesta terça-feira, o secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, garantiu que o Estado vai honrar o pagamento da desapropriação, apesar das dificuldades. Conforme ele, há uma cláusula contratual prevendo o auxílio. Westphalen afirmou que o dinheiro será repassado "quando for necessário" e que se o processo precisa ser realizado neste ano, "então será neste ano".