Casos de maus-tratos a animais podem ser denunciados online em Caxias do Sul

Maus-tratos, abandonos e abusos contra animais já podem ser registrados diretamente no site da prefeitura de Caxias do Sul. A nova ferramenta foi disponibilizada na última sexta-feira e pretende agilizar o recebimento e a apuração das ocorrências registradas pela população. Agora, qualquer pessoa pode registrar uma denúncia online e de forma anônima através do canal "Denuncie Maus-Tratos", disponível no www.caxias.rs.gov.br: é necessário preencher um formulário com as informações e enviar fotos que comprovem a violência.

O registro online evita que denúncias falsas prejudiquem o atendimento de animais que realmente estão em vulnerabilidade. Por isso, é importante anexar fotos e o máximo de informações possíveis no momentos da denúncia. Após o preenchimento do formulário, uma equipe formada por veterinários, servidores e autoridades de segurança pública será direcionada para atender o caso. Os dados informados são sigilosos para a proteção do denunciante.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção e Bem-estar Animal, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), a ferramenta é mais uma forma de conscientizar a população de que maus-tratos é crime.

— A implantação desse serviço é de extrema importância para a melhoria da qualidade de vida dos animais. Montamos uma equipe capacitada para socorrer e averiguar as denúncias. Queremos conscientizar a população e, com isso, reduzir a impunidade para esses casos em nosso município — destaca Marcelly Paes Felippi.

Podem ser denunciados todos os casos de flagrante de maus-tratos ou aqueles em que a vida de animal esteja em risco. Além disso, aqueles bichos que estão em vias públicas e que não possuem tutor, também podem ser atendidos por meio de queixas. Após receberem tratamento, os animais recolhidos terão como destino o Canil Municipal.