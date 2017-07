Cão policial morto em julho vai virar escultura em Caxias do Sul

Homenagem 25/07/2017 | 17h23 Atualizada em

A imagem do cão policial Dick, que morreu no último dia 15 em Caxias do Sul, será esculpida em tamanho real e instalada no espaço dos mastros das bandeiras do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A escultura integrará um memorial ao cachorro, que atuava na segurança pública e participava de apresentações em projetos sociais da Brigada Militar (BM) na região. As informações são da Gaúcha Serra.

O major Jorge Emerson Ribas, comandante do 12º BPM, explica que já existe um projeto para revitalizar o espaço. A escultura, de aproximadamente 200 kg, será feita pelo artista Rogério Bertoldo, no município de Júlio de Castilhos. Ele procurou a BM e ofereceu o serviço gratuitamente.

A exigência foi que a comunidade de Caxias do Sul doe ração para gatos e cachorros. As doações serão repassadas a uma entidade ligada à causa animal da cidade.

O cão Dick morreu aos 11 anos. No ano passado, o cachorro se aposentou e foi adotado pelo sargento Rosa, mas continuou vivendo no canil do 12º BPM, onde atuou por nove anos. Ele morreu por causa de complicações de saúde devido à idade avançada.