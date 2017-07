Campanha do Agasalho supera meta de arrecadação em Caxias do Sul

Solidariedade 18/07/2017 | 11h49 Atualizada em

A Campanha do Agasalho 2017 de Caxias do Sul, encerrada no dia 24 de junho, arrecadou um total de 278 mil peças. Ao todo, 93 entidades do município, como clubes de mães, associações de moradores e igrejas, receberam as doações. Além disso, algumas peças foram repassadas ao distrito de Vila Oliva, atingido por um vendaval no início de junho. A expectativa inicial era arrecadar 200 mil peças. O balanço foi divulgado na segunda-feira, em reunião na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

De acordo com o coordenador da ação, Valter Franzosi, foi justamente o episódio de Vila Oliva que motivou um maior número de doações. A expectativa era arrecadar 200 mil peças.

— O fato do vendaval fez com que atingíssemos um número excepcional. Conseguimos atender as pessoas atingidas e ainda foi possível direcionar as doações para as entidades que já tínhamos nos programado. O engajamento dos caxienses sempre é positivo, mas neste ano foi excelente — comemora.

Para Paulo Poletto, presidente da Fundação Caxias, a Campanha do Agasalho é um exemplo de ação que deu certo.

— Ela vai permear por muitos anos, pois a cada ano que passa mais pessoas precisam do nosso auxílio. Estamos satisfeitos e felizes por ajudar a quem precisa — afirma.

A 17ª edição da Campanha do Agasalho foi promovida pela Fundação Caxias em parceria com entidades, empresas e poder público. Cerca de 500 voluntários foram envolvidos no trabalho. No ano passado, 215 mil peças foram distribuídas para população em situação de vulnerabilidade social.