Caminhoneiro morre após ficar preso em peça de caminhão em Picada Café

Internado desde terça-feira no Hospital Pompéia, morreu em Caxias do Sul o caminhoneiro Roque Hansen, 59 anos, após acidente de trabalho no interior de Picada Café. A vítima estava trabalhando na noite da segunda-feira no caminhão que usava para transportar ração na Linha Joaneta, distante cerca de três quilômetros da região central de Picada Café.



Segundo os bombeiros, ele percebeu que estourou o eixo do caminhão e quis tentar reverter o problema. Ele acabou ficando preso em uma das peças do caminhão, o cardã, que acabou prensando a mão e arrastando todo o corpo para perto do caminhão.



A vítima conseguiu pedir ajuda a um vizinho e foi levado ao Pronto Socorro de Picada Café. Segundo familiares, ele foi transferido ao hospital de Nova Petrópolis e aguardou um dia por leito de UTI no Pompéia, em Caxias. Ele faleceu na noite da quarta-feira.



— Ele era caminhoneiro há 30 anos e nunca sofreu um único acidente. Era cuidadoso e muito trabalhador — lamenta o irmão, João Claudio Hansen.



Hansen será velado em Picada Café nesta quinta-feira.



