Brigada Militar de Caxias inaugura praça com grafite na sede do batalhão

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Caxias do Sul inova em sua relação comunitária. Pela primeira vez, um quartel policial gaúcho tem as paredes grafitadas. A ideia de colorir o ambiente, que até então exibia apenas tons neutros, surgiu com a construção da Praça Tiradentes. A obra foi toda feita por doações de pessoas e empresas privadas.

Projeto que ficou engavetado por cinco anos, a criação de uma praça dentro do quartel do 12º BPM tem o objetivo de possibilitar momentos de lazer e descontração aos policiais e aos visitantes do batalhão. Desde que a obra começou, uma corrente do bem se formou para transformar um canto cinza em um espaço acolhedor e capaz de trazer paz a uma corporação que carrega o peso de zelar pela segurança da população. Porém, mais do que alegrar o quartel, a mistura de cores vivas aliada com o verde da natureza também quebra um paradigma antigo, já que o grafite não era considerado arte até um tempo atrás.

— Me sinto realizado em exibir o meu trabalho num espaço como este. Até hoje, nunca tinha grafitado dentro de um espaço policial. Então, é uma honra enorme fazer parte deste ambiente — afirma Fábio Panone Lopes, que tem grafites espalhados pelo mundo.

Para o comandante do 12º BPM, o major Jorge Emerson Ribas, a construção da praça reforça a relação do batalhão com a comunidade, já que a estrutura foi fruto de doação e não tem qualquer envolvimento de dinheiro público.

— Sem a ajuda de todos os envolvidos, não teríamos condições de ter um lugar assim. Tudo que tem aqui foi doado. Por isso, gratidão é o que define este espaço, que contou com a colaboração de tantas pessoas do bem.

A inauguração oficial do ambiente, na tarde da próxima segunda-feira, marca o início das comemorações dos 180 anos da Brigada Militar.