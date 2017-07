Bento Gonçalves teve redução de quase 70% no roubo a estabelecimentos comerciais 

Primeiro Semestre 12/07/2017 | 14h23 Atualizada em

No primeiro semestre de 2017, 36 estabelecimentos comerciais foram roubados em Bento Gonçalves. A redução em relação ao mesmo período de 2016, foi de 68,14%, quando 113 estabelecimentos foram roubados. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo comando da Brigada Militar no município. As informações são da Gaúcha Serra.

Também houve redução de 28,8% nos roubos de veículos. De janeiro até o final de junho de 2017 foram 37 roubos contra 52 no primeiro semestre de 2016. O roubo a pedestre se manteve estável. Foram 178 ocorrências registradas em 2017 contra 179 nos primeiros seis meses de 2016.

Prisão no Norte do Estado

Uma ação da Polícia Civil e da Brigada Militar, nesta terça-feira, prendeu quatro adultos e apreendeu dois adolescentes que estavam cometendo roubos na região de Barros Cassal, no Norte gaúcho. Na segunda, o bando sequestrou uma mulher e a filha de sete anos durante um roubo a carro em Fontoura Xavier.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo é de Bento Gonçalves e é suspeito de ter roubado uma residência no município serrano no final de junho. Há cerca de um mês, eles estavam em Barros Cassal.