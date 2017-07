Avaliação do INMET aponta que Vila Oliva, em Caxias, foi atingida por tornado

Relatório 19/07/2017 | 15h15 Atualizada em

Uma avaliação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta para um tornado o fenômeno que atingiu o distrito de Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul no mês passado. Até agora, o órgão não havia se manifestado sobre as características do fenômeno. O levantamento, no entanto, não é conclusivo. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com INMET, não havia equipe especializada para ir até Vila Oliva. Dessa forma, a análise técnica foi realizada por meio de imagens de satélite, radar, modelos numéricos de previsão do tempo e fotos divulgadas na imprensa. Segundo o instituto, pelos dados levantados, "suspeita-se", que, de fato, foi um tornado que atingiu o distrito na madrugada de 8 de junho. O fenômeno deixou dois mortos e danificou ou destruiu 131 casas.



CONFIRA O COMUNICADO DO INMET

Por não dispormos de uma equipe especializada em ir até o local do ocorrido, fizemos nossa análise técnica através de algumas imagens de satélite, de radar, modelos numéricos de previsão de tempo e fotos do local através da mídia escrita e falada. Então, pelos dados levantados, "supeita-se" de sim, de ter sido um tornado ocorrido neste município de Vila Olívia-RS no dia 8/06/2017.