Audiência pública debate comércio informal em Bento Gonçalves 

Uma audiência pública, nesta quarta-feira (26), debate o comércio informal em Bento Gonçalves. O encontro ocorre a partir das 18h, na Câmara de Vereadores. Em discussão, está uma situação enfrentada em diversas cidades da região: a multiplicação do comércio irregular em ruas centrais. As informações são da Gaúcha Serra.



Essa será a primeira atividade da Frente Parlamentar de Combate à Informalidade, presidida pelo vereador Rafael Pasqualotto. Ele diz que o objetivo é hoje levantar dados e informações sobre o assunto. O vereador defende que o comércio informal afeta a arrecadação do município ao gerar uma concorrência desleal com o formal, que paga impostos. Além disso, cita que o turismo na cidade é prejudicado porque esse comércio irregular é praticado nas ruas do centro, inclusive na Via del Vino.

Representantes da prefeitura e de entidades ligadas ao comércio participam da audiência pública.