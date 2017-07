Áreas com falha de sinal prejudicam fiscalização do estacionamento rotativo em Caxias 

Trânsito 12/07/2017 | 13h08 Atualizada em

As áreas com sombra de sinal no centro de Caxias do Sul tem dificultado a fiscalização do estacionamento rotativo. O problema atinge os motoristas que realizam o pagamento por meio do aplicativo Digipare. Devido à transação online, não há emissão de comprovante. A fiscalização ocorre por meio da placa do veículo, que o fiscal consulta no sistema da Rek Parking, que o opera o estacionamento. Quando não há sinal, porém, os fiscais não conseguem fazer verificação. As informações são da Gaúcha Serra.



Um ouvinte relatou que na última segunda-feira pagou o estacionamento pelo aplicativo às 11h32min para ficar na vaga até as 12h02min. Dois minutos depois, porém, um fiscal fixou no veículo uma notificação de tolerância na vaga. O fiscal, segundo o ouvinte, perguntou se ele queria comprar um cartão pré-pago de estacionamento.

A reportagem tentou contato com a Rek Parking, mas o responsável não estava na empresa. Ao ouvinte, o representante da empresa Gilson de Lara da Silva, disse por e-mail que o aviso foi emitido devido à falha de sinal. Pouco depois, porém, o fiscal conseguiu consultar a placa e não emitiu a tarifa de pós-utilização.

Segundo o representante da Rek Parking, sempre que os equipamentos retornam para a empresa são conectados a uma rede wi-fi e a operação é descarregada no sistema. Dessa forma, o sistema baixa automaticamente as tarifas de pós utilização emitidas para pagamentos por meio do aplicativo. Isso, segundo a empresa permite corrigir cobranças realizadas por falha de comunicação. Caso o motorista receba multa de estacionamento indevida por causa do problema a orientação do secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, é entrar com recurso para anulação. Ele alerta, porém, que não há anulação quando a cidade selecionada no momento do pagamento não está correta.