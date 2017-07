Aprovado projeto que impede alvarás provisórios a bares e casas noturnas de Vacaria 

Regulamentação 05/07/2017 | 13h54 Atualizada em

A Câmara de Vereadores de Vacaria aprovou projeto de lei que acrescenta um parágrafo à lei municipal de micro e pequenas empresas impedindo a concessão de alvará provisório a bares e similares. A medida vale para estabelecimentos que têm como atividade principal a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local. Esses estabelecimentos só poderão passar a funcionar com o alvará definitivo. O texto final foi aprovado por 11 votos a três na segunda-feira. A medida não afeta estabelecimentos que já funcionam com alvará provisório, apenas novos a partir da entrada em vigor da lei, caso seja sancionada pelo prefeito Amadeu Boeira. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Jovem que caiu em cânion em São José dos Ausentes despencou de quase 80 metros

Como foram os primeiros seis meses da atual legislatura da Câmara de Caxias do Sul

Memória: Comercial de Ferros Triches nos anos 1970



O texto diz que fica vedada a concessão do alvará provisório a bares e similares onde "haja venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local e funcionem de portas abertas, sem qualquer isolamento acústico, nem possuam estacionamento próprio ou funcionários destinados à segurança dos frequentadores ou usuários". Segundo o autor do projeto, vereador Fernando Maciel (PDT), esses últimos itens se referem às casas noturnas

O vereador explica que o objetivo do projeto é impedir o funcionamento de bares com proprietários mal intencionados, que podem servir de fachada para venda de drogas e outras atividades ilegais. Maciel observa que estabelecimentos desse tipo já foram fechados em operações policiais na cidade. O vereador também afirma que há estabelecimentos que são abertos com alvará provisório e fechados antes de obterem o alvará definitivo. Ele diz ainda que o projeto partiu da demanda de órgãos de segurança e do Ministério Público. Maciel frisa que o projeto não se aplica a minimercados e restaurantes que vendem bebidas, mas sim a bares e similares, como as casas noturnas.

Um dos vereadores que votaram contra, André Luiz Rokoski (PMDB), entende a importância de os órgãos de segurança atuarem para coibir a venda de drogas em bares de fachada, mas explica que votou contra porque considera que os proprietários bem intencionados acabam pagando pelos maus. Ele diz estar preocupado pelo fato de o alvará definitivo demorar para ser emitido e a possibilidade de os pequenos proprietários de bares acabarem desistindo de abrir novos estabelecimentos. Em Vacaria, a concessão do alvará definitivo pode demorar mais de seis meses.

O vereador Fernando Maciel afirma se preocupar com a demora na emissão dos alvarás na cidade e atuar pela desburocratização do processo. Ele diz que já fez um pedido para a prefeitura implantar um sistema on-line para o encaminhamento de documentação, a fim de evitar que o empreendedor tenha que se deslocar a vários locais diferentes para protocolar documentos.

Atualmente, para obter o alvará provisório, o proprietário precisa encaminhar documentação para obter laudos como os de segurança, saúde, vigilância sanitária, estacionamento e isolamento acústico, se for o caso, entre outros. Também é necessário encaminhar o documento junto aos bombeiros para obter o PPCI. O alvará definitivo é obtido após as vistorias no local e a obtenção dos documentos pela fiscalização.

O projeto de lei aprovado será enviado à prefeitura. O prefeito Amadeu Boeira diz que vai analisar o texto para decidir se sanciona. Ele adianta que considera o projeto importante para a segurança pública no município.