Ao menos três pessoas ficam feridas em acidente com ônibus na BR-116, próximo à ponte do Rio das Antas

Estrada 06/07/2017 | 21h08 Atualizada em

Ao menos três pessoas ficaram gravemente feridas após um ônibus que transportava trabalhadores rurais de uma lavoura de São Marcos perder o controle e ficar a poucos metros de cair numa ribanceira no Km 90 da BR-116, por volta das 18h30min desta quinta-feira. O acidente foi registrado cerca de 5 Km da ponte do Rio das Antas. As vítimas mais graves, conforme o Corpo de Bombeiros de São Marcos, teriam se jogado do veículo antes dele colidir numa mureta. Dois feridos foram transferidos para hospitais de Caxias do Sul.

Leia mais:

Justiça libera ao município de Caxias os R$ 65 milhões que estavam bloqueados para pagar dívida

Após vistoria, interdição do Postão 24h de Caxias não é descartada

PRF pretende intensificar ações de inteligência para combater a criminalidade na BR-470



A princípio, o veículo teria ficado sem freios no momento em que fazia o percurso entre São Marcos e Campestre da Serra. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista teria conseguido evitar a queda ao jogar o veículo na proteção lateral da rodovia, após andar por dois quilômetros desgovernado. O ônibus transportava cerca de 20 passageiros e, até as 21h, a polícia desconhecia qual era a empresa prestadora do serviço.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.