"Alô, Caxias" passará a receber reclamações do transporte coletivo

Acionada após receber denúncias de irregularidades, a equipe de fiscalização da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul vistoriou ônibus do transporte coletivo urbano no mês passado e não encontrou problemas significativos nas abordagens. Infiltrados em alguns veículos, os fiscais analisaram o cumprimento de horários e o trajeto utilizado, além de ficarem atentos a qualquer situação que pudesse comprometer a segurança dos passageiros.



Apesar do resultado ser considerado positivo, a prefeitura já prepara ações para qualificar o transporte público através de estratégias de fiscalização e no recebimento das denúncias. Conforme o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, os relatórios apontaram problemas bem pontuais e em pequena quantidade: em apenas uma linha, a que percorre o bairro Fátima (L20), a equipe identificou que a cada quatro voltas, uma não era realizada. Ou seja, 25% do percurso não era percorrido, fazendo com que os moradores daquela região ficassem sem transporte em determinados horários. O problema será encaminhado à Viação Santa Tereza (Visate), que receberá um prazo para adequar o serviço.

— Não tínhamos fiscais disponíveis para colocar em todas as linhas e em vários horários. Talvez por isso, não tivemos um resultado volumoso. Porém, com o número de reclamações que chegam até nós, ainda há necessidade de ampliar a fiscalização e tentar chegar, de fato, no problema denunciado pelos usuários —explica.



"Alô, Caxias" receberá as queixas



Entre as ações previstas para avaliar de forma mais efetiva o transporte coletivo, a secretaria planeja direcionar as reclamações ao "Alô, Caxias", canal da prefeitura que concentra todo tipo de problemas e pendências relacionadas ao serviço público. Porém, para isso acontecer, ainda é preciso finalizar o processo de capacitação dos atendentes, já que esta será uma nova atribuição.



— O que observamos com mais clareza depois da fiscalização é que a população tem apenas um canal para fazer as reclamações, e esse meio é diretamente ligado à concessionária do transporte. No meu entendimento, isso não está certo e, por isso, estamos buscando formas para direcionar as pendências ao canal da prefeitura — explica Soares.



O objetivo principal é incentivar os usuários a assumirem o papel de fiscais, fazendo com que o problema chegue de forma detalhada à secretaria. Com informações sobre quais linhas apresentam falhas, horários e qual a frequência, será possível montar estratégias mais efetivas. Além disso, o secretário também deve solicitar o acesso ao gerenciamento de horários e linhas da Visate, com os quais será possível identificar a queima de voltas, possíveis atrasos e outros problemas pontuais.