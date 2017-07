Agentes encontram celulares e facas em revista na ala feminina do Presídio de Caxias

Após fuga 24/07/2017 | 09h45 Atualizada em

Após a fuga de uma detenta no início da tarde deste domingo do Presídio Regional de Caxias do Sul (Antiga Penitenciária Industrial), agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) fizeram uma revista na ala feminina. Na ação, foram encontrados celulares e facas. As informações são da Rádio Gaúcha.

No total, foram apreendidas seis facas de cozinha, uma faca artesanal (estoque) de 30 centímetros, além de oito celulares. Também foram encontrados carregadores de celulares.

Na fuga de domingo, a detenta Sonia Regina Gomes, 40 anos, aproveitou a movimentação no pátio durante o horário de visita, conseguiu escalar o muro e fugir do presídio. Ela saiu pela BR-116, onde um carro a esperava. Em 2013, quando foi presa em uma blitz, ela constava como uma das 10 brasileiras mais procuradas da Interpol.