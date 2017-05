Vice-prefeito e ex-prefeitos de Caxias do Sul repercutem adiamento da Festa da Uva

Reação 03/05/2017 | 20h15 Atualizada em

O prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, preferiu não comentar o adiamento da Festa da Uva para 2019. No entanto, o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu se manifestou sobre o assunto, assim como ex-prefeitos de Caxias do Sul, lideranças políticas e empresariais. A Festa foi adiada por falta de recursos.



— Não vi a decisão, mas é inadmissível não ter. A Festa da Uva SA é uma coisa, mas a festa comunitária transcende a prefeitura, é uma festa da cidade. Ela pode ser mais simples, mas tem que acontecer. Para mim, é como dizer que não vai ter Natal neste ano, só no ano que vem. A festa é da cidade e não da prefeitura. É uma instituição que transcende interesses políticos e financeiros. É a festa da celebração do trabalho. Não cabe a qualquer político decidir sobre a sua não realização. Caxias, tenho certeza, fará a sua celebração — Ricardo Fabris de Abreu, vice-prefeito

— Meu Deus do Céu! A minha experiência diz que a Festa da Uva tem que ser anual. O cancelamento está indo na contramão de tudo. O turismo para a cidade é uma alternativa para o momento que vivemos no país. Eles devem ter avaliado, mas é lamentável uma decisão dessas. Para a cidade, é uma lástima — Edson Néspolo, ex-presidente da Festa da Uva

— Em 1997, quando assumi a prefeitura, a indústria não tinha interesse na realização da Festa da Uva por causa da crise. Procuramos o comércio e fizemos a Festa da Uva. Ela é muito importante para os setores da gastronomia, hoteleiro e para os roteiros turísticos. Tem que fazer (a Festa) de dois em dois anos para não perder a continuidade. Acho que é um equívoco (não realizar a Festa). As cidades que deixaram de fazer suas festas, hoje elas não existem mais. Pode redimensionar a Festa da Uva, mas mantém. O turista quer atrações originais. Fazíamos com orçamento bem menor — Pepe Vargas, ex-prefeito

— Eu fico chocado, triste. Isso é sinônimo de incompetência. Eu lembro das dificuldades que tivemos e falei para o Néspolo: é a Festa da Uva, nós temos que fazer, é a maior marca da cidade. Isso é um retrocesso, nunca imaginei que Caxias ia andar para trás — Alceu Barbosa Velho, ex-prefeito

— Não conheço a situação financeira. Vivemos um momento de recessão, esse deve ter sido o motivo. Entretanto, acho que a Festa da Uva é uma forma de melhorar a situação econômica. Nós precisamos investir em turismo. Até sou a favor de uma festa anual. Em Blumenau, tem a Oktoberfest anual e atrai mais visitantes que a Festa da Uva — Mansueto Serafini, ex-prefeito

— Acredito que é uma perda histórica e imensurável. Acho que a comunidade vai demorar para entender o que representa essa perda histórica, cultural e econômica — Felipe Gremelmaier, presidente da Câmara de Vereadores



— Quem promove festa, tem turismo. Quem não promove, não terá. Vai ser muito difícil alavancar novamente a vontade e a emoção das pessoas que se envolve com a festa. Na minha opinião, ela teria que acontecer de qualquer jeito — João Leidens, presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh)