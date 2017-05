Seleção de entidade que vai administrar UPA da Zona Norte, em Caxias, é adiada 

Saúde pública 01/05/2017 | 11h56 Atualizada em

A escolha da organização social sem fins lucrativos responsável pela futura administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, em Caxias do Sul, foi adiada novamente. O edital de chamamento público havia sido publicado em 27 de março e tinha previsão de abertura dos envelopes na última sexta-feira. Agora, as entidades interessadas devem entregar a documentação até o dia 12 de maio, quando as propostas serão reveladas. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Ministério da Saúde aponta solução para fazer nova UPA de Caxias do Sul começar a operar

Prefeitura procura entidades interessadas em abrir UPA da Zona Norte

UPA Zona Norte deve ser aberta somente no segundo semestre deste ano



De acordo com a secretária de Recursos Humanos e Logística, Vangelisa Lorandi, diversas entidades tinham interesse de participar do processo mas pediram para adiar o prazo porque não teriam tempo hábil de reunir a documentação necessária devido à complexidade. Além disso, como na última sexta-feira havia a greve geral e a entrega das propostas devia ser presencial, havia risco de representantes de organizações não conseguirem chegar devido aos bloqueios de ruas e estradas. Estes fatores, segundo a secretária, poderia reduzir o número de concorrentes do processo.



Esse é o segundo adiamento do processo. Em um primeiro edital, lançado em janeiro, seis entidades haviam se credenciado, mas um novo edital foi lançado para que os interessados complementassem a documentação apresentada.