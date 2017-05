Quarta-feira será de chuva isolada na Serra Gaúcha

Previsão 02/05/2017 | 15h27 Atualizada em

Uma corrente de ventos ganha força e se estabelece no Rio Grande do Sul. Com isso, são esperadas chuvas com trovadas em algumas partes do estado. Como por exemplo, na fronteira com a Argentina, no litoral e no centro. Na Serra Gaúcha, há possibilidade de precipitação em pontos isoladas. A única região com tempo ensolarado vai ser na Campanha.

As temperaturas sobem em relação aos últimos dias pelo abafamento. Em Caxias do Sul, a mínima será de 15°C. Enquanto, no meio da parte os termômetros marcarão máxima de 26°C.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 25°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 24°C

Santa Maria: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 25°C

Erechim: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 15°C e máxima de 26°C

Uruguaiana: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 17°C e máxima de 26°C

Torres: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 19°C e máxima de 26°C

Bagé: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13°C e máxima de 24°C