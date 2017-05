Projeto leva grafite para dentro da escola em Caxias do Sul

Educação 01/05/2017 | 19h24 Atualizada em

Os muros da Escola Municipal Arnaldo Ballvê, no bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul, estão mais coloridos graças ao Projeto Grafite, que mobilizou os estudantes da instituição desde o início do ano letivo e foi concluído na véspera do feriado.



Mas a preocupação da escola não era apenas que os estudantes soubessem como manusear as tintas ou traçar os desenhos nas paredes. Para que os alunos entendessem o processo artístico, foram estudados a trajetória histórica do grafite, o significado social da arte e exemplos de grafite pelo mundo.



Foto: acervo da escola / Divulgação

— Durante este trabalho, os estudantes tiveram a oportunidade de trabalhar em grupo e criar suas mensagens e seus próprios desenhos — detalha a diretora, Sandra Virgínia Sandri.

A escola estabeleceu uma parceria com o grafiteiro Fábio Panone Lopes, que auxiliou durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, e que depois organizou uma equipe de grafiteiros para orientar os estudantes. O ápice dos trabalhos ocorreu na semana passada, quando os alunos pintaram 14 murais da escola, com a ajuda dos profissionais.



— Foi um momento maravilhoso de interação, de atividade ao ar livre, em que os alunos puderam expressar o que pensam e em que acreditam. O resultado foi extraordinário e a beleza do grafite permanecerá por muito tempo na comunidade — comenta a diretora.