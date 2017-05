Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, já está recebendo obras de revitalização

Centro 02/05/2017 | 16h15 Atualizada em

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) decidiu não esperar pelo Samae e já está realizando obras de revitalização da Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. O objetivo inicial era executar as melhorias a partir da reforma do chafariz, que está desativado desde o ano passado. Contudo, o Samae ainda aguarda pela chegada de peças para concluir a recuperação da fonte de água.



Desde a semana passada, equipes da Codeca, que prestam serviço para a Semma, estão removendo a base de madeira dos bancos para reformas e repinturas. Os funcionários também fazem melhorias no calçamento. Conforme a Semma, haverá ainda serviços de jardinagem, pintura nos banheiros, substituição do bebedouro estragado — serão colocados outros três equipamentos, mas confeccionados com pedra. As lixeiras também serão trocadas. A previsão é encerrar o trabalho no final de junho.

Leia mais

Saída da Guarda Municipal das EPIs é esforço pela realização da Festa da Uva em Caxias

Novo valor de tarifa do transporte coletivo deve ser proposto pela própria Visate



A secretaria optou por acelerar a revitalização devido à degradação da praça. Até a semana passada, era possível notar a vegetação crescendo entre as pedras que compõem o calçadão, lixeiras quebradas, bancos com pintura gasta e acúmulo de lixo nos canteiros. As condições do banheiro também são precárias: além do forte cheiro de urina que pode ser sentido antes da entrada dos sanitários, há vasos entupidos.

Conforme o Samae, a obra do chafariz atrasou porque faltavam equipamentos hidráulicos. A entrega está prevista para esta semana e a intenção é concluir a reforma no fim do mês. O novo chafariz terá movimento de águas e iluminação e permitirá a economia de energia.