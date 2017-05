Memória: família do empresário Antonio Rossato Felippi

Origens 01/05/2017 | 10h00 Atualizada em

Na família Rossato, evidencia-se a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul e da atuação desses colonos no segmento vinícola. A primeira venda de vinho caxiense para Porto Alegre posiciona os irmãos Rossato como pessoas dotadas de superação e espírito empreendedor, numa época (1889) em que a precariedade das estradas inibia qualquer intenção de progresso econômico.

O professor Luiz Carlos Sturtz, pesquisador da saga da família Rossato, foi além da referência emblemática na produção e pioneirismo no comércio de vinho. Num estudo minucioso, Sturtz buscou identificar a trajetória dos descendentes de Paulo, Antonio, Victorio, Marcelino, Ana, Tereza, Justina e Madalena Rossato.

Entre os netos de Antonio Rossato, destaca-se o empresário Antonio Rossato Felippi (in memoriam), filho de Maria Rossato e Marcelino Felippi. Homenageado com o nome do avô, Antonio Felippi honrou a mentalidade empresarial, constituindo uma fábrica de móveis em Galópolis.

Além disso, Felippi revelou-se um cidadão comprometido com as questões comunitárias. A filha Stela Felippi Rhoden recorda que o pai exerceu a presidência do Sindicatos dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem, vinculados ao Lanifício São Pedro. Integrou o grupo que fundou a Sociedade Recreativa Amigos de Galópolis, em 1962, do qual foi presidente. Sensível com a evolução cultural, criou o CTG Querência do Imigrante com os companheiros José Fontana, Anselmo Moschem e Abele Rossi, entre outros. Na igreja, presidiu uma comissão, auxiliando nas festas paroquiais e eventos religiosos.

Num dos momentos familiares, o casal Antonio Felippi e Gentile Rigon (segundo casal da esquerda par direita, atrás dos convidados) festejaram o aniversário de 10 anos da filha Stela, em 2 de janeiro de 1952.

Retrato no Studio de Sisto Muner

Antonio Felippi no retrato que marcou o aniversário de 25 anos de casados de Angela Daniel e Guerino Rigon Foto: Sisto Muner / Divulgação

Stela Felippi Rhoden, 75 anos, reside em São Leopoldo há 50 anos. No entanto, sua relação com as raízes da família nunca se desfez. Dona de uma coleção de fotografias, possibilita apreciar momentos agradáveis do passado. A foto que reúne seus pais (casal posicionado à direita) com os avôs maternos Angela Daniel e Guerino Rigon e os tios Gracioso, Diva, Argemiro e Lourenço está exposta na sala da casa. No registro, feito no Studio de Sisto Muner, em 1944, percebe-se a memorável infância da garota Stela e do irmão Geraldo.



Geraldo Felippi em Torres



Geraldo Felippi (C) desfruta o verão de 1960 em Torres Foto: Foto Feltes / Divulgação

A família de Antonio Felippi valorizava muito o convívio entre parentes e amigos. Nas férias de verão, combinavam o roteiro e um mesmo lugar para se hospedar. Na imagem do verão em 1960, na praia de Torres, Geraldo Felippi (C) está acompanhado pelos tios Lourenço Rigon (E) e Argemiro Rigon.

Stela recorda que Geraldo (in memoriam) trabalhou com o pai na fábrica de móveis, mas mudou sua residência para Porto Alegre na década de 1970. Naquela época, cultivava a paixão pelo rádio amador e pelos trabalhos artesanais em madeira. Geraldo foi representante da marca Hering para o Rio Grande do Sul.

