Uma reunião de integrantes do Conselho Consultivo da Festa da Uva de Caxias do Sul, na tarde desta quarta, decidiu pelo adiamento do evento. A próxima edição deve ocorrer somente em fevereiro de 2019 com um novo formato ainda a ser divulgado pela organização. A escolha das soberanas que representarão a festa deve ocorrer apenas em maio de 2018.



Aguarde mais informações.