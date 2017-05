Em quatro meses, 13 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Caxias

2017 03/05/2017 | 07h30 Atualizada em

Duas pessoas ficaram feridas num grave acidente no trecho da Rota do Sol no bairro Santa Fé, em março.

Duas pessoas ficaram feridas num grave acidente no trecho da Rota do Sol no bairro Santa Fé, em março. Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

O mês de maio começou com um alerta sobre os altos índices de mortes e feridos no trânsito. Para isso, durante todo o mês, o Movimento Maio Amarelo trará campanhas educativas e a iluminação de prédios públicos para chamar a atenção da população. Em Caxias do Sul, a programação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade pretende reforçar a conscientização entre motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres.

— A gente consegue observar que ano a ano as estatísticas estão diminuindo. Mas, ainda é preciso mais. Por isso que precisamos chamar a atenção de todo a sociedade, justamente para fazer um reforço do que vem dando certo e fazer com que a redução continue acontecendo — afirma Carlos Beraldo, responsável pelo setor de estatísticas da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias.

Neste ano, a campanha chama a atenção às escolhas dos condutores: parece bobagem, mas não utilizar o celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança e andar no limite de velocidade contribuiria para uma queda de 90% nas ocorrências registradas em todo o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 38 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no país em 2016. Em Caxias do Sul, de janeiro a abril deste ano, 13 pessoas já perderam a vida em colisões na área urbana e mais de mil ocorrências já foram registradas no município.

Com universo de 298.818 veículos, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul não figura entre os municípios com mais acidentes de trânsito no Estado. Porém, mesmo que ao longo dos anos exista uma razoável redução em colisões na área urbana — queda de 12,6% no ano passado em comparação com 2015, ainda é preciso mais conscientização da população. Isso porque muitos condutores insistem em desrespeitar as regras de trânsito, além de criarem um ambiente competitivo pelas ruas da cidade.



OCORRÊNCIAS

Acidentes em Caxias do Sul

— 2015: 5.515, com 38 mortes

— 2016: 4.820, com 27 mortes

— 2017: 1.015, com 13 mortes (até março)

*Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias

Iluminação

A iluminação amarela (que simboliza ¿atenção¿) será utilizada em determinados períodos da noite na sede da Codeca (Rota do Sol, no bairro Centenário), no Centro Administrativo (bairro Exposição), nas escolas municipais e nas estações de transbordo.

PROGRAMAÇÃO

Confira alguns dos eventos do Maio Amarelo em Caxias:

Sábado, às 13h0min

Curso Mecânica de Batom (alusivo aos 17 anos da atividade em Caxias). Local: Martcenter Shopping . Inscrições pelos e-mails escolatransito@caxias.rs.gov.br ou promocional@martcentershopping.com.br

Dia 9, às 18h30min

Curso Mecânica de Batom. Local: Escola Pública de Trânsito (EPT) – auditório da secretaria de Trânsito (Rua Moreira César, 1.666, bairro Pio X). Inscrições pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3290.3955.

Dia 11, das 7h30min às 17h30min

2º Seminário Sobre Trânsito de Caxias do Sul. Local: Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), no bairro São Pelegrino. Inscrições pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3290.3955

Dia 16, às 18h30min

Palestra Direção Preventiva. Local: auditório da secretaria de Trânsito

Dia 19, às 14h

Palestra Idosos no Trânsito. Local: Auditório do SESC, na Rua Moreira César, 2462. Inscrições pelo email escolatransito@caxias.rs.gov.br