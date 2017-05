Como está o garoto de Farroupilha que lutou para tomar a 'pílula do câncer' 

VIDA NOVA 02/05/2017 | 08h00 Atualizada em

Nem parece o mesmo garoto. No dia 28 de novembro de 2015, o pequeno Pedro Henrique Sotti Tecchio, o Pedrinho, sete anos, de Farroupilha, estampava a capa do Pioneiro e pedia socorro para conseguir ser inserido no sistema de pessoas que buscam transplante de medula, o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme).



Em agosto de 2015, ele havia sido diagnosticado com leucemia. As equipes médicas, tanto a do Hospital Geral, como a do Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, não derem esperanças à mãe do garoto, Izane Sotti, a Iza, 39. O transplante de medula era a única saída. Mesmo assim, sem garantias de que ele iria resistir ao procedimento. Era preciso entrar na fila de doação e torcer para encontrar uma pessoa compatível. O desespero da mãe se agravou quando ela descobriu, 60 dias depois do diagnóstico, que o filho sequer estava no cadastro.



O período coincidiu com a polêmica do uso por pacientes com câncer da substância fosfoetanolamina, que ficou conhecida como a ¿pílula do câncer¿. Mesmo com a venda proibida inicialmente e reprovada por vários estudos, Iza não pensou duas vezes. Desesperada, foi em busca dos pesquisadores da substância. Conseguiu. No dia 14 de outubro de 2015, Pedrinho tomava o primeiro comprimido azul e branco e não parou mais.



— No sexto dia de medicação, ele voltou a se alimentar e percebi a mudança. Meu filho estava salvo — diz Iza, emocionada.



Hoje, o Pedrinho parece esbanjar saúde. Frequenta a escola, brinca, domina o computador e adora chocolate. Parece outra criança. Iza garante que seu filho está vivo devido à fosfoetanolamina. Nos exames de medula, a cada 21 dias, não aparecem células cancerígenas.



— Ele está vivo graças a ela e às pessoas que me ajudaram a consegui-la —enfatiza.



As brigas



Iza tem 39 anos e uma garra invejável. Perdeu o medo de tudo. Comprou brigas feias com médicos para poder tratar seu filho com a ¿milagrosa¿ pílula. Chegou a ser intimada por uma juíza para prestar esclarecimentos sobre as discussões com os médicos responsáveis pelo tratamento do Pedrinho em Caxias. Nada a intimidou. Hoje, ela comemora cada dia que vive junto com o filho.



Não foi fácil chegar a essa etapa. No começo do diagnóstico, o pai de Pedrinho saiu de casa. Iza se viu sozinha com o filho doente e a filha Maria Victória, de seis meses. Deixou a pequena aos cuidados da mãe e partiu em busca de saídas para salvar a vida do filho.



— Uma médica chegou a dizer que estava fazendo meu filho de palhaço. O juiz negou três liminares (para conseguir a substância) — conta.



Em São Paulo encontrou os pesquisadores da substância na Universidade de São Paulo (USP), os médicos Renato Meneghell e Marcos Vinícius Almeida. Hoje, ela adquire o produto pela internet.



— Para mim é a fosfoetanolamina e ponto. Foi quem o curou. Pedrinho está crescido. Esperto e inquieto. Questionado se lembra do que passou, ele diz:



— Não. Tomo todas as noites meu comprimido com iogurte. Só sinto saudades do meu boné (o que ele está usando na foto abaixo).







Novembro de 2015: Pedrinho e a mãe Iza, de Farroupilha, lutavam para entrar na fila do transplante de medula óssea Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

"Me sinto mais forte"

O empresário Silvio Lanziotti, de Porto Alegre, começou a tomar a fosfoetanolamina há menos de dois meses e assegura que hoje é outra pessoa. – Tenho mais energia, disposição e apetite.



Lanziotti detectou o primeiro tumor na sigmoide (região acima do reto) em julho de 2014. Fez cirurgia para a retirada do tumor, quimioterapia e radioterapia, tratamentos indicados para destruir as células cancerígenas, que eventualmente, permanecem no organismo.



Em dezembro de 2015, um exame revelava um novo nódulo na mesma região. Nova cirurgia e o recomeço das quimioterapias. Perdeu a fome e a energia. Em fevereiro deste ano, a fosfoetanolamina apareceu em sua vida.



— Se foi coincidência, eu não sei. Só sei que ganhei peso, força, disposição e voltei a trabalhar. Vou continuar tomando — diz.



O preço

Para importar o produto, o custo para 90 cápsulas fica em torno de US$ 165 (R$ 524)



