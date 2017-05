Comissão da Festa da Uva estuda mudanças nos desfiles e nos shows da próxima edição

Festa da Uva 04/05/2017 | 16h38 Atualizada em





Foto: Jonas Ramos / Especial

Passadas as primeiras definições sobre a realização da Festa da Uva em 2019 e sobre o cronograma de escolha das novas soberanas até maio de 2018, a organização do evento se volta agora para definir outras atrações principais, como os desfiles e a programação de shows. As informações são da Gaúcha Serra.

A presidente da Festa da Uva, Sandra Mioranzza Randon disse que o projeto de reestruturação prevê mudanças que vão além da data da festa. O primeiro passo a partir de agora é formar a comissão comunitária que por enquanto só tem ela de presidente e alguns casais sondados. Aos poucos, serão apresentadas as sugestões do novo projeto para colocá-los em prática.

Dentro da proposta de resgatar as origens da festa, a presidente diz que vão ser estudadas mudanças no desfile, que desde a última edição deixou de ser realizado na Rua Sinimbu e passou a ser feito na Rua Plácido de Castro. No passado, o corso chegou a ser na Júlio de Castilhos, mas Sandra disse que a avenida já não comporta o tamanho do evento. No entanto, a volta para a Sinimbu é avaliada. Outra sugestão que surgiu durante a reunião do conselho consultivo com entidades caxienses é a retomada dos desfiles diurnos. Na última festa, eles foram apenas à noite.

Sandra também citou como referência a Festa da Uva de 1950 que foi retomada 12 anos depois de ser interrompida no período da Segunda Guerra Mundial, em 1938. O ano ficou conhecido como marco na profissionalização dos desfiles. Além da participação das comunidades do interior, artistas, arquitetos e artesãos da cidade se mobilizaram e começavam a surgir pequenos tratores e pequenos caminhões para puxar as alegorias, antes montadas em carros de boi. O ano também foi marcante pela integração dos municípios da região no desfile, embora a escolha da rainha de Bento Gonçalves, Olívia Morganti, tenha sido polêmica. Sandra disse que a ideia é retomar as alegorias de festas típicas regionais.

Nos pavilhões da Festa da Uva, o objetivo é ampliar a participação de expositores locais. Cerca de um terço dos comerciantes são de Caxias do Sul e a maior parte vem de fora. Em conversas com potenciais patrocinadores da festa, a presidente da festa disse que percebeu que o evento receberia apoio menor se continuasse a ser promovidos nos mesmos moldes das últimas edições, caso a intenção fosse manter o calendário de 2018. No entanto, a presidente da festa disse que recebeu sinalização de que com adaptações que valorizassem o turismo e o que a cidade produz de melhor os recursos poderiam ser ampliados.

Nos últimos anos, os shows nacionais eram um dos principais atrativos de público aos pavilhões. Mas a ideia da organização é rever a distribuição das atrações, tanto de palcos quanto de períodos. Segundo Sandra, as apresentações típicas que seriam mais atraentes para visitantes e para incrementar o turismo na cidade ficavam em segundo plano, em palcos menores, e os shows da cidade concentrados em um mesmo período do ano, o que deve ser revisto.

Além da reestruturação da festa e as dificuldades financeiras, questões de infraestrutura também pesaram na decisão de adiar o evento. Serão necessárias obras nos telhados, de acessibilidade e atualização do Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI) nos pavilhões da Festa da Uva para a próxima edição, segundo condiciona a organização.