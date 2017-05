Cerca de 18 mil pessoas assistem Esquadrilha da Fumaça em Bento Gonçalves

Aviação 01/05/2017 | 18h01 Atualizada em

A apresentação dos aviões da Esquadrilha da Fumaça em Bento Gonçalves movimentou este feriado do Dia do Trabalhador. A estimativa da prefeitura é que pelo menos 18 mil pessoas tenham assistido aos rasantes e outras manobras feitas pelos aviadores. O show ocorreu em comemoração aos 70 anos do Aeroclube de Bento Gonçalves e 50 anos da Fenavinho.

Multidão acompanhou espetáculo Foto: Mônica Rachele Lovera / Divulgação



O espetáculo começou às 15h30min e durou 40 minutos. A programação ocorreu no Aeródromo Municipal, com entrada gratuita. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve congestionamento na BR-470, via que dá acesso ao espaço. A apresentação marca também o aniversário de 65 anos da Esquadrilha da Fumaça.

A Esquadrilha da Fumaça pertence à Força Aérea Brasileira (FAB) e tem o objetivo de promover a aviação por meio de demonstrações, por isso é também chamada de Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA).