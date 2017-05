Cânions da Serra registram recorde de visitação

Turismo 01/05/2017 | 14h09 Atualizada em

Visitação nos cânions é mantida desde outubro com o apoio de voluntários devido ao fim de contratos do Governo com empresas terceirizadas

Os cânions da Serra gaúcha registraram recorde de público nesse fim de semana. Foram 2.688 visitantes no cânion do Itaimbezinho no domingo, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, e outros 2.721 no cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme o presidente da Associação de Empreendedores Turísticos de Cambará do Sul, Paulo Ferretti, os números superam os do feriado de Páscoa de 2016, quando foram registrados cerca de 2,3 mil visitantes em cada parque no dia de mais movimento.



O tempo ensolarado contribui para a visitação. O ingresso segue sem ser cobrado porque o contrato da bilheteria ainda não foi renovado. Ainda conforme Ferreti, além de turistas gaúchos, que representam o principal público nos parques, também há visitantes de Santa Catarina, Paraná, e de estados do Sudeste do país, como São Paulo e Minas Gerais, e estrangeiros.

O número de voluntários foi reforçado nos parques. Cinco estão atuando no Itaimbezinho e outros oito no Cânion Fortaleza, em conjunto com os funcionários do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, responsável pela administração.

A visitação tem sido intensa neste ano. Com a chegada do frio e a sequência de feriados, a taxa de ocupação hoteleira tem superado os 90% no município de Cambará do Sul, onde ficam mais de 40 pousadas.