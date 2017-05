BR-116 em Nova Petrópolis será liberada na próxima semana

Rodovia 04/05/2017 | 14h12 Atualizada em

As obras no quilômetro 180 da BR-116, em Nova Petrópolis estão chegando ao fim. Até esta sexta-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá decidir qual o dia da próxima semana em que a pista será totalmente liberada.



O trecho foi bloqueado no dia 17 de outubro do ano passado depois que as fortes chuvas que atingiram a região fizeram com que parte da pista cedesse.

