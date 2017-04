Três casas são consumidas por incêndio no bairro Beltrão de Queiróz, em Caxias

Incêndio 28/04/2017 | 16h31 Atualizada em

Por volta de 15h desta sexta-feira o fogo teria iniciado em uma residência abandonada localizada em um beco entre as ruas Cristóforo Randon e Henrique Cia, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul. O incêndio se alastrou rapidamente e consumiu três casas, que tiveram perda total. Outras moradias próximas também tiveram danos. Ninguém se feriu.



O corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com dois caminhões e conseguiram conter as chamas em cerca de 10 minutos. Para os trabalhos complementares de rescaldo (para conter pequenas chamas), houve necessidade do auxílio de um caminhão-pipa do Samae.

O local que teria sido a origem seria utilizado por usuários de drogas. Duas famílias que tiveram perda total, solicitam ajuda com doações.

Contatos para doações:



99185-2110 (falar com Alex)

99960-8980 (com Marco Antônio)