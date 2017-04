Trecho da Rua Alfredo Chaves, em Caxias, tem novo sentido a partir desta terça

Trânsito 25/04/2017 | 13h30 Atualizada em

Entraram em vigor nesta terça-feira as alterações de sentido na Rua Alfredo Chaves, no bairro Exposição, em Caxias do Sul. Agora, a quadra entre as ruas Tronca e Dom José Baréa passam a ter sentido único do bairro para o centro. As informações são da Gaúcha Serra.



Com a mudança, motoristas que trafegam pela Dom José Baréa ficam proibidos de converter na Alfredo Chaves em direção à Tronca. A recomendação para quem precisa acessar o bairro Cristo Redentor é dobrar na Rua Marcílio Dias, anterior à Alfredo Chaves.



De acordo com a Secretaria de Trânsito, a mudança de sentido vai permitir ajustes no tempo do semáforo melhorando o fluxo na via. Nesta segunda (24), o acesso ao estacionamento da prefeitura sofreu mudanças. Agora, a entrada é pela Rua Dom José Baréa e a saída pela Alfredo Chaves, ao contrário do que ocorria anteriormente.