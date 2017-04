Terça-feira será chuvosa em toda a Serra Gaúcha

Previsão 24/04/2017 | 17h14 Atualizada em

A terça-feira será de muita instabilidade em toda a Serra Gaúcha. Com isso, as chuvas persistem. A precipitação já deve aparecer pela manhã. Mas, no período da tarde ganha força e o temporais atingem todo o Rio Grande do Sul. Além disso, pode vir acompanhada de rajadas de vento e não se descartam transtornos por conta dos elevados volumes de água.

As temperaturas continuarão amenas. Na Serra, elas não devem passar dos 20°C. De manhã sobem um pouco mais em relação ao dia anterior, porém à tarde a sensação fica amena em todo o estado. Em Caxias do Sul, a mínima ficará em torno dos 14°C e a máxima será de 20°C.

Confira a previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 24°C

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 22°C

Erechim: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 21°C

Uruguaiana: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 18°C e máxima de 22°C

Torres: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 24°C

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 21°C