Tempo bom favorece Cavalgada do Divino Espírito Santo de Vila Seca

Fé 30/04/2017 | 18h03 Atualizada em

A tradicional procissão de Cavalgada do Divino Espírito Santo, realizada há mais de 20 anos no distrito de Vila Seca, contou com a participação de mais de mil pessoas na manhã deste domingo, no interior de Caxias. E o clima favorável contribuiu ainda mais para o sucesso do evento, que neste ano além de cavaleiros contou com a presença de motos, bicicletas e quadriciclos.



— Tivemos mais uma linda cavalgada e bom tempo só ajudou a motivar uma participação ainda maior - comenta o subprefeito de Vila Seca, Avelino Alves.

Trajetos alternativos contemplaram utilitários de diferentes meios, e todos convergiram em um grande encontro ao meio-dia, quando foram recepcionados por uma benção em Vila Seca, seguido de almoço na comunidade.

— Além de ser uma atividade física, é um momento de nos unirmos pela fé — ressaltou umas das festeiras ouvidas pelo Pioneiro nesta semana, Patrícia Boff Zanette.