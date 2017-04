Sexta-feira terá temperaturas ainda mais baixas na região da Serra 

Previsão 27/04/2017 | 16h11 Atualizada em

O frio chegou de vez ao Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o tempo continua aberto, mas os termômetros devem marcar temperaturas ainda menores em relação à quinta. Com isso, existe chance de geada ao amanhecer na Serra Gaúcho. Em São José dos Ausentes, por exemplo,onde a quinta-feira registrou sensação térmica de -6°C, a mínima ficará próxima de 0°C.

No período da tarde, a presença do sol e o enfraquecimento dos ventos favorece um dia mais agradável do que o anterior especialmente nas áreas do oeste e centro da Região.



Em Caxias do Sul, o amanhecer será bem gelado com temperaturas em torno dos 4°C. No entanto, com o passar do dia elas se elevarão ficando próximas dos 20°C

Confira a previsão em outras cidades:



Porto Alegre: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 22°C

Pelotas: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 23°C

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 21°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 20°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 5°C e máxima de 21°C

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 7°C e máxima de 22°C

Torres: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14°C e máxima de 23°C