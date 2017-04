São José dos Ausentes registra mínima de 1,9ºC nesta quinta-feira

Temperatura 27/04/2017 | 08h42 Atualizada em

A previsão acertou em cheio e o amanhecer nas cidades da Serra Gaúcha foi bastante gelado nesta quinta-feira. A mínima no Rio Grande do Sul foi de 1,9ºC em São José dos Ausentes, cidade que abriga o ponto mais alto do Estado. A manhã também começou fria em Vacaria, com mínima de 2,6ºC. As outras cidades que registraram baixas temperaturas foram Serafina Côrrea com 3,4ºC e Lagoa Vermelha com 3,5ºC. Em Bento Gonçalves, a mínima foi de 6,4ºC.



A Somar Meteorologia ainda não possuía os dados de Caxias do Sul por volta das 8h.

Na parte da tarde as temperaturas sobem um pouco e a sensação de frio some aos poucos. A máxima prevista para Caxias do Sul é de 18ºC. Porém, o frio retorna durante a noite e deve reaparecer na sexta-feira.