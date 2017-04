Revitalização do chafariz da praça Dante Alighieri, em Caxias, deve ser entregue em maio

Melhorias 26/04/2017 | 14h07 Atualizada em

A revitalização do chafariz da Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, depende da chegada de peças para ser concluída. O trabalho começou no ano passado e consiste na substituição do maquinário. Após a reforma, o chafariz terá movimento de águas e iluminação. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com o diretor-presidente do Samae, Gerson Panarotto, os equipamentos de eletromecânica, como bombas, já haviam sido adquiridos. A entrega da obra, no entanto, atrasou porque faltavam equipamentos hidráulicos que precisaram ser comprados. A entrega, segundo ele, está prevista para os próximos dias e a revitalização deve ficar pronta no fim de maio.



Conforme Panarotto, o maquinário será pré-montado na oficina do Samae e depois transferido para a praça. A medida é para evitar eventuais furtos. Além do ganho paisagístico, a modernização do chafariz vai permitir a economia de energia. Os equipamentos eletromecânicos foram comprados pela Secretaria do Meio Ambiente ao custo de R$ 200 mil. Já os equipamentos hidráulicos custaram R$ 30 mil e foram pagos pelo Samae.