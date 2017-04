Reunião para definir futuro da Festa da Uva ocorre na próxima semana

Impasse 26/04/2017 | 14h15 Atualizada em

A reunião decisiva sobre a Festa da Uva de Caxias do Sul será realizada na próxima terça-feira, e vai reunir membros da organização, secretários municipais e entidades ligadas a realização do evento. De acordo com a presidente da Comissão Comunitária, Sandra Randon, o principal objetivo deste encontro que está sendo marcado é definir se o evento vai ocorrer no ano que vem. A única vez que a Festa da Uva não ocorreu foi durante a 2ª Guerra Mundial. As informações são da Gaúcha Serra.

Em 2015, as inscrições para o concurso das soberanas da Festa da Uva começaram no início de maio. A presidente da comissão disse que as entidades que costumam apoiar candidatas estão preocupadas com a indefinição. Mas Sandra já adianta que, se tiver Festa da Uva no ano que vem, todo o calendário seria atrasado, inclusive o evento da escolha da rainha que na última edição ocorreu em setembro.

A presidente da comissão destaca que o projeto que vem sendo estudo é bastante ousado. Sobre os recursos para a realização da festa, embora a gestão passada já tenha encaminhado um pedido de captação via Lei Rouanet, o projeto ainda não está concluído, segundo Sandra.

"Eles exigem que você cumpra com uma série de requisitos e a gente está analisando se é viável fazer tudo que está no papel dentro dessa nova visão de Festa da Uva", afirmou.

Ela não descarta a captação direta de recursos.