Pelo menos três jovens da Serra serão tratados após participarem do jogo da Baleia Azul

Além do caso de um jovem de 14 anos de Farroupilha que entrou no jogo Baleia Azul, relatado em reportagem do Pioneiro na última terça-feira, pelo menos outros dois foram confirmados e serão tratados na cidade da Serra. A coordenadora da Saúde Mental do município, Karen Letti, recebeu as informações do Conselho Tutelar e dará o encaminhamento médico nesta semana. Um dos adolescentes teria se mutilado.



Não há detalhes do estado de saúde deles e do nível de envolvimento no Baleia Azul. De acordo com o coordenador do Centro de Promoção à vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, Ricardo Nogueira, é fundamental que os pais olhem para os corpos dos filhos, inclusive as partes íntimas, pois a automutilação é um dos sintomas mais graves que antecedem um possível suicídio:

— É preciso ver o corpo, olhar nos olhos, conversar, saber se está emagrecendo ou engordando, por que dorme tanto. Os pais, de forma geral, não cuidam mais dos filhos direito, não sabem o que eles fazem, não sabem o que eles compartilham na internet, não conhecem os seus corpos.

No dia 25 de maio, ele estará presente em uma palestra na Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Caxias do Sul para orientações sobre a prevenção do suicídio. Nogueira informa que na primeira semana de veiculação do seriado do Netflix 13 Reasons Why, cresceu em 110% o atendimento no centro que ele coordena no Mãe de Deus; na segunda semana, em 440%.

— Ficar falando do jogo é dar corda a uma coisa homicida, estimular é roleta russa. Os pais também estão cometendo outro crime, que se chama negligência — alerta Ricardo Nogueira.

No próximo sábado, das 9h às 12h, um evento gratuito abordará o tema na Associação Médica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O seriado do Netflix e o jogo serão debatidos junto a esclarecimentos sobre como identificar comportamentos de risco. Uma das palestrantes, a psiquiatra Berenice Rheinheimer, que integra o Comitê de Prevenção do Suicídio da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, explica que a Organização Mundial da Saúde (OMS) salienta que a comunicação sobre o tema faz toda a diferença para evitar tragédias familiares:

— Há todo um trabalho da OMS para entrar no assunto de uma forma que não seja nociva. Quanto mais objetivo, melhor. Sem sensacionalismo, sem fotos, sem descrever métodos e sem detalhar casos.

Quem quiser participar da atividade na Capital pode entrar em contato pelo e-mailaprs@aprs.org.br, ou pelo telefone (51) 3024.4846.



Duas crianças e um adolescente tiraram a vida em Caxias



Pelo menos cinco adolescentes tentaram suicídio neste ano em Caxias do Sul, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e um outro tirou a vida. Além deles, duas crianças cometeram suicídio em 2017. As estatísticas não cresceram em função do jogo e do seriado da Netflix, garante a diretora técnica da Saúde Mental, Vanice Fontanella, mas há uma preocupação grande em como abordar o assunto da forma correta entre o público jovem:

— Não há nenhum caso relacionado ao Baleia Azul em Caxias, mas há registro de adolescentes que já tentaram suicídio em outros momentos e hoje são atendidos na rede, que oferta atendimento psiquiátrico ou psicológico.

As estratégias que podem ser implantadas na rede pública caxiense sobre o tema estão em fase de discussão. Na próxima semana, por exemplo, secretarias municipais e coordenadorias estaduais de saúde e educação, além de profissionais da atenção básica e saúde mental, vão se reunir para elaborar ações em escolas e unidades de saúde que atinjam o público final.



CVV atende ao dobro de ligações neste mês



Importante aliado na prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida (CVV) de Caxias do Sul recebeu o dobro de ligações desde o último mês. Chega a 250 o número de pessoas que procuram o serviço diariamente só em Caxias, segundo uma das coordenadoras do CVV, Andressa de Lima.

Algumas ligações configuram trote e dificultam o trabalho dos 40 voluntários que atuam hoje no centro. São atendidas ligações durante 24 horas, com sigilo completo.

— Não são adolescentes vítimas do jogo, mas pessoas que acabaram lendo sobre suicídio ou estão mais à vontade para falar em função da divulgação da Baleia Azul — afirma Andressa.

Ela acredita que o jogo seja uma ferramenta que potencializa a vontade já existente em crianças e jovens sobre o suicídio. Os sinais que devem ser observados em possíveis vítimas ou pessoas com depressão, como isolamento e diminuição do convívio social, devem ser avaliados com bastante compreensão.

— É preciso permitir o desabafo de quem está mal. E sem julgamentos ou avaliação da dor do outro. A partir daí, é possível ver a necessidade de ajuda especializa — aconselha ela.

Onde buscar ajuda

Centro de Valorização da Vida*

— Oferece ajuda por telefone, chat, skype, e-mail e presencialmente

— Telefone 188 (gratuito, apenas para o RS)

— Site: www.cvv.org.br

— Facebook.com/cvv141

*O CVV está recrutando voluntários que desejam atuar na unidade de Caxias. É preciso ter disponibilidade de quatro horas semanais e passar por cursos qualificatórios. Os interessados devem ligar para (54) 3534.8408 e deixar o nome e os contatos.