Pedidos de seguro-desemprego reduzem nos primeiros meses do ano em Caxias 

24/04/2017

Balanço da agência do Sine de Caxias do Sul de janeiro até esta segunda-feira aponta que foram encaminhados 6,5 mil pedidos de seguro-desemprego em 2017. No mesmo período deste ano, o Sine conduziu 154 intermediações para vagas. As informações são da Gaúcha Serra.

Embora o número de demissões ainda seja elevado, houve uma redução no comparativo com os primeiros meses do ano passado. No mesmo período de 2016, o Sine de Caxias tinha encaminhado 8,1 mil seguros-desempregos. Neste ano, os pedidos caíram quase 20%. No ano passado, no entanto, foram encaminhadas mais pessoas para vagas de emprego, foram 239 intermediações.



De acordo com o coordenador da agência do Sine de Caxias, Max Motta Rodrigues, a redução é importante, mas a cidade ainda tem muitas demissões.



— Percebemos que o cenário do mercado de trabalho está melhorando, mais ainda está patinando — destaca.

Segundo os dados do Sine, a indústria segue liderando as demissões e o setor de serviços é o que apresenta melhor desempenho na cidade.