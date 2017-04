Para virar à direita nas ruas centrais de Caxias, use o corredor de ônibus

Faça o certo 25/04/2017 | 10h40 Atualizada em

Desde que a prefeitura fez mudança no Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM Caxias, muitos motoristas ainda não entenderam os perigos quando optam por não usar os corredores de ônibus para converter à direita nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, na área central.



Mesmo quatro meses após as mudanças, tem condutor que insiste em fazer a manobra justamente na esquina, cortando a frente dos coletivos e arriscando provocar acidentes graves. A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade diz que os acidentes reduziram 50% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016 em Caxias. Contudo, não quantificou quantos estão relacionados aos corredores do SIM Caxias.



Desde janeiro, quando a manobra foi liberada pela prefeitura, carros de passeio podem circular pelo corredor secundário (com pontilhados na cor azul). Porém, para dobrar à direita, os condutores devem utilizar o corredor exclusivo do transporte coletivo. É fácil perceber que muitos motoristas ignoram essa regra de segurança.



As conversões mais críticas, observadas na quarta-feira passada pela equipe do Pioneiro, são as realizadas pela Rua Sinimbu, principalmente, no acesso à Rua Garibaldi. Em poucos minutos foi possível flagrar dezenas de motoristas utilizando o corredor secundário (faixa azul) para dobrar à direita, cortando a frente de ônibus, que muitas vezes seguem reto pela Sinimbu. Segundo o diretor de Trânsito, Pedro Cogo, a principal preocupação é preservar o pedestre. Para ele, o motorista pode perceber que não tem nenhum ônibus vindo, mas normalmente não cuida se há pessoas atravessando a faixa. Para o titular da secretaria de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, o trânsito competitivo aliado à pressa ou à falta de paciência em permanecer atrás de um ônibus pode ter consequências graves.



— O nosso objetivo é evitar acidentes. Para isso, estamos sempre pensando em como melhorar o trânsito, em como evitar que pedestres acabem atropelados. A atitude de cortar a frente de um veículo por si só já configura um sinal de alerta: alguém pode se machucar — argumenta o secretário Soares.



Todas as conversões centrais haviam sido proibidas no ano passado pelo então prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), como parte das mudanças impostas pelo SIM Caxias. O objetivo era agilizar o fluxo dos ônibus e evitar acidentes. Outra alteração havia sido a criação do corredor secundário para ônibus, pintado na cor azul e com restrições de horários para o trânsito de veículos em geral.



A atual gestão liberou o fluxo completamente no corredor azul e autorizou praticamente todas as conversões. Ainda é proibido dobrar à direita na esquina da Sinimbu com a Dr. Montaury e nas esquinas da Pinheiro com a Visconde de Pelotas e com a Marechal Floriano.