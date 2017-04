Ônibus podem atrasar ou até não circular nesta sexta-feira em Caxias

Fique atento 27/04/2017 | 16h30 Atualizada em

A presença de representantes de sindicatos que manifestaram adesão à greve geral na frente de diversas empresas de Caxias do Sul, a partir das 5h30min da manhã desta sexta-feira, coloca em dúvida a circulação dos ônibus do transporte coletivo urbano. Mesmo que o grupo afirme que não irá bloquear a entrada e a saída de funcionários, alguns ônibus podem não circular, já que os trabalhadores serão convidados a participar do movimento contra a lei da terceirização e as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

— Nós iremos, principalmente, até as empresas que concentram maior número de funcionários. A nossa ideia é convidar o máximo de trabalhadores para participarem dos atos públicos, mas é um manifesto livre, participa quem quiser — explica Silvio Frasson, representante da comissão organizadora do grupo Movimentos Sociais e de Trabalhadores de Caxias.

Leia mais:

Greve geral deve ter reflexo em serviços de Caxias do Sul

"O Sindiserv não tem interesse em representar a categoria", diz médico sobre representatividade nas negociações em Caxias

Um terço das escolas municipais de Caxias já cancelou as aulas desta sexta devido à greve geral

Campanha do Agasalho de Caxias começa em maio



Apesar de a Visate não saber informar se os funcionários irão ou não participar da greve, algumas linhas devem sofrer atrasos devido a movimentação dos manifestantes na área central da cidade. A partir das 8h, grupos sindicalistas já devem ocupar a praça Dante Alighieri para a realização de dois atos públicos: o primeiro ocorre às 10h e o segundo, às 16h, com uma caminhada por ruas centrais. Já que o trânsito na Sinimbu deve ser bloqueado, motoristas precisarão optar por outras ruas.

Também estão previstos protestos e possíveis bloqueios na BR-116, na ERS-122 e na RSC-453. Os locais exatos não foram informados pela organização da greve.