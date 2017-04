Ônibus da Visate voltam a circular em Caxias do Sul

Greve geral 28/04/2017 | 06h33 Atualizada em

Após cinco horas de paralisação em razão da greve geral convocada em todo o país, os ônibus da Visate voltaram a circular em Caxias do Sul. Os cavaletes que impediam a passagem pela Rua Júlio Calegari, onde fica a garagem da empresa, foram retirados por volta das 10h. Além dos veículos do transporte coletivo, também estavam parados no bloqueio ônibus que transportam funcionários de empresas da região e carros de passeio.



Como o movimento na rua é grande, a saída dos veículos ainda pode demorar. A normalização dos horários do transporte coletivo vai depender de novos bloqueios que possam ocorrer nas ruas centrais da cidade. Desde as 8h, grupos sindicalistas ocupam a praça Dante Alighieri para a realização de dois atos públicos: o primeiro ocorre às 10h e o segundo, às 16h, com uma caminhada por ruas centrais.

Nas rodovias da região, alguns pontos de bloqueio também já foram liberados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui com normalidade na BR-116 em Galópolis, onde manifestantes liberavam a passagem alternadamente, e em frente à empresa Guerra.



Também há registro de impedimento de passagem em pontos da ERS-122, RSC-453 e Rota do Sol. Parte dos manifestantes se dirigiu para o ato na Praça Dante Alighieri.



Durante os protestos, duas pessoas foram atropeladas.