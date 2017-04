Moradores que tiveram casa destruídas em São Francisco de Paula vão poder sacar o FGTS

Ajuda 27/04/2017 | 14h29 Atualizada em

A partir desta quinta-feira moradores de São Francisco de Paula que tiveram as casas atingidas pelo vendaval de 12 de março começam o cadastramento para poder sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O trabalho é realizado no auditório da prefeitura e seguirá até 14 de junho, sempre das 9h às 16h. Entre a entrega de documentos até a liberação do dinheiro, a espera é entre 15 e 20 dias. As informações são da Gaúcha Serra.

Além da liberação de valores para reconstrução de residência, o município aguarda o repasse de verbas da União para a reconstrução de prédios públicos, incluindo a principal pública escola de São Francisco. Também há ainda 700 pontos de luz que precisam ser restabelecidos. A situação de emergência já foi homologada.



Leia mais

Comitiva de São Francisco de Paula vai a Brasília cobrar recursos

Um mês depois do vendaval, São Francisco de Paula ainda luta para se reerguer

Moradores de São Francisco de Paula guardam lembranças do dia do temporal

Cenário de guerra em bairro de São Francisco de Paula

Tornado ou microexplosão: o que atingiu a Serra?



O prefeito Marcos Aguzzoli esteve em Brasília na quarta-feira. Ele espera que sejam liberados R$ 6,8 milhões, valor necessário para a reconstrução dos prédios públicos. Nesta quinta, uma equipe da Defesa Civil, designada pelo Ministério da Integração Nacional chegará a São Chico para fazer uma nova avaliação dos estragos, para depois liberar o recurso, que não tem data para ser repassado ao município serrano.