Morador de Caxias do Sul morre em acidente em Vale Real

Vítima de acidente de trânsito no sábado, o morador de Caxias do Sul Tiago Datsch Fischer, 36 anos, será sepultado nesta segunda-feira. Conforme a Brigada Militar de Feliz, Fischer pilotava uma moto e saiu da pista numa curva na altura do Km 18 da ERS-452, em Vale Real, e bateu contra pedras e árvores.





O acidente foi registrado por volta das 18h30min pela Polícia Rodoviária Estadual de Bom Princípio. Fischer seguia para Caxias do Sul depois de um passeio com amigos. Contudo, no momento do acidente, ele estava sozinho, pois os amigos já haviam seguido na frente, segundo a PRE. O motociclista morreu a caminho do hospital.

O velório ocorre na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Santa Fé. O sepultamento no Cemitério Público Municipal está previsto para as 9h30min desta segunda-feira. As causas do acidente não estão esclarecidas.