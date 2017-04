Memória: Centro Educativo Murialdo completa 70 anos

Comunidade 25/04/2017 | 10h01 Atualizada em

Em 1945, com o término da 2º Guerra Mundial, os Tiros de Guerra (subunidades do exército) perderam sua utilidade no território nacional, pois preparavam os jovens reservistas para o eventual ingresso na Guerra. O Tiro de Guerra nº248 doou então a SCAN (Sociedade Caxiense de Auxílio aos Necessitados) para a instalação de um asilo, a quadra de terreno número 103 e o prédio do Quartel de Tiro. Devido às dificuldades, o asilo não foi instalado. O presidente da SCAN, Euzébio Beltrão de Queiróz, em uma de suas viagens a Porto Alegre, encontrou-se com o Pe. João Schiavo, e demonstrou o desejo de doar o terreno a uma obra assistencial que cuidasse de crianças e adolescentes pobres abandonados. O Padre se interessou pelo assunto, e, com a licença das autoridades estaduais e municipais e a aprovação do Bispo Diocesano, Dom José Baréa, o terreno foi doado ao Instituto Leonardo Murialdo, no dia 25 de março de 1947. A instituição passou a chamar-se Abrigo de Menores São José.



Em 23 de abril de 1947, o abrigo iniciou suas atividades, tendo por objetivo a instrução profissional, bem como a educação de meninos pobres, órfãos e abandonados. Para poder funcionar como abrigo, o prédio do antigo Tiro de Guerra precisou de reformas. O Estado e o município custearam os reparos necessários.

O Padre João Schiavo e Euzébio Beltrão de Queiroz à sua esquerdam participaram da benção de inauguração do CTS, em 23 de abril de 1947

O primeiro diretor do Abrigo de Menores São José foi o Padre Mariano Bonatto, que veio da Itália e dirigiu as atividades. O espaço tinha como objetivos criar um ambiente familiar, desenvolver valores, hábitos e atitudes para a integração dos meninos na sociedade e proporcionar uma formação humana. Além disso, procuravava desenvolver o bem-estar físico, espiritual e social, através do esporte, da arte e da literatura. Os meninos recebiam escolarização, iniciação profissional e ocupação em trabalhos para empresas da cidade. Em 17 de março de 1969, modificou-se a denominação ¿Abrigo de Menores São José¿ para Centro Técnico Social (CTS). Em 1972, foi extinta a modalidade de internato, permanecendo apenas o semi-internato, que, em 2001, passou a se chamar Centro Educativo Murialdo. Em 2005, atenta demanda local, a Instituição também passou a acolher meninas na mesma faixa etária.



Em 2000, por ocasião da celebração dos 100 anos da morte do fundador São Leonardo Murialdo, a Instituição abriu a Casa Família Murialdo como serviço de acolhimento institucional. A Instituição também coordena o Projeto Recria ¿Fazendo Arte Educação¿, beneficiando mais de 20 instituições da Rede de Atenção à Criança e Adolescente de Caxias do Sul.

Centro Educativo Murialdo

Atualmente, o Centro Educativo Murialdo abriga cerca de 300 crianças, adolescentes e jovens, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e risco, de 0 a 18 anos. O objetivo é acolher as crianças e adolescentes através de cuidados e da educação, contribuindo para sua reinserção social, favorecendo o protagonismo e a autonomia dos beneficiários. Em 23 de abril de 1947 foi fundado o Abrigo de Menores São José, com o objetivo de instrução elementar profissional, educação cívica e cristã de meninos pobres, órfãos e abandonados.

