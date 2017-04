Memória: a trajetória da família Franceschi 

Encontro 27/04/2017 | 10h00 Atualizada em

Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil há pouco mais de 140 anos, fugindo de um período de crise na Itália e na Europa, com a esperança de reconstruir suas famílias e suas vidas. Em 1886, o casal Natale e Regina Franceschi deixou a cidade de Odezo, na província de Treviso, Itália, juntamente com seus seis filhos: Antônio, Ângelo, Giuseppe, Florindo, Antônia e Lígia. A família migrou para o Brasil, devido às necessidades, e estabeleceu-se inicialmente no atual município de Bento Gonçalves. Ali, plantaram produtos para consumo próprio, como o milho, o trigo e, principalmente, a uva.



Passadas as primeiras dificuldades, o casal necessitava de dinheiro, gêneros manufaturados e emprego. O dinheiro era necessário principalmente para a saúde e a alimentação da família. Necessitavam igualmente de condições nas quais pudessem viver com um mínimo de conforto. Naquela época, somente com muito esforço o imigrante podia adquirir aquilo que era apenas privilégio da burguesia na Itália, como, por exemplo, alimentar-se de leite, manteiga, carne, etc.

Alderico e Antonia Franceschi (neto de Natale Franceschi) em suas Bodas de Ouro Foto: Acervo da família Franceschi / Arquivo pessoal

Para aqueles que trabalhavam na lavoura, a primeira refeição realizava-se antes do clarear do dia; compunha-se de café, leite, pão, manteiga, polenta brustolada (tostada na chapa do fogão a lenha). O almoço era levado para o agricultor no campo. O jantar repetia o cardápio do almoço, e as sobras do dia eram aproveitadas na preparação da menèstra, servida como prato de entrada, seguida de polenta, carnes, ovos, verduras e queijo. Outro prato apreciado (até hoje) era a fortaia, uma espécie de omelete com sal, farinha de trigo, salame e cebola ou cebolinha.

Com muita determinação, os imigrantes da família Franceschi, juntamente com muitos outros, criaram seus filhos, netos e viram seus bisnetos brincando nos campos. Adotaram o Brasil como sua pátria, prosperaram e hoje seus descendentes estão distribuídos pelos seis continentes.

Leia mais

Os 127 anos da comunidade de São Marcos

A trajetória da Família Richetti



4º encontro da família Franceschi

Descendentes de Alderico e Antonia Franceschi (dir para esq): Alice, Antonio, Dorvalina, Leda, Lurdes, Dileta, Devino, Claudino e Inelda Foto: Acervo família Franceschi / Arquivo pessoal

Com o intuito de reunir os descendentes dos bravos aventureiros que há 131 anos imigraram para o Brasil, a família Franceschi se encontra pela quarta vez no dia 30 deste mês, no CTG Pousada Dos Tropeiros, em Rondinha (RS). O evento tem como finalidade confraternizar e compartilhar as memórias dos familiares. Para celebrar a consolidação da família no Brasil, as atividades se iniciam com um café tipicamente italiano, às 8 h, seguido de uma missa, às 10h30min, e almoço, às 12h. Interessados em participar devem entrar em contato com os telefones (54) 9.8108.0764, com Alan, e (54) 9.9952.3421, com Valdomiro, ou pelo e-mail claudia-f-07@hotmail.com.

Confira outras publicações da coluna Memória

Leia antigos conteúdos do blog Memória