Memória: a Brasdiesel na imprensa caxiense

A Brasdiesel, revenda Scania-Vabis, representa um dos grandes símbolos do empreendedorismo de Caxias do Sul. Constituída em 9 de setembro de 1957 e administrada pelos sócios Olinto Biazus, Angelo Zanandrea e Valdir Tregansin, a empresa consolidou-se como uma referência nacional na revenda da marca sueca de caminhões.

Reprodução de anúncio do Pioneiro Foto: Reprodução / Agencia RBS

Na história da imprensa, a primeira notícia publicada no jornal Pioneiro consta no dia 1º de abril de 1958. O teor da informação divulgava a exibição de um modelo da DKW no edifício Sehbe. A matéria também comunicava para os próximos meses a chegada dos caminhões Scania.

O primeiro anúncio comercial da Brasdiesel, veiculado no Pioneiro, localiza-se na edição de 11 de outubro de 1958. Na peça publicitária, percebe-se no topo o croqui da majestosa loja concebida pelo engenheiro Hugo Grazziotin. Localizada na Avenida Júlio de Castilhos, bairro de Lourdes, o espaço moderno marcou época na revenda da marca DKW e caminhões Scania-Vabis, movido a diesel. Este modelo de veículo conquistou a confiança dos motoristas no mundo pela sua qualidade mecânica e agilidade em transportar volumosas cargas. Até hoje é comum ver nas estradas modelos dos antigos Scanias rodando.

Neste momento, a concessionária está mobilizada para comemorar 60 anos de atividades. No Informativo Brasdiesel, além de informações atualizadas, pode-se apreciar fatos de uma história exitosa, com visitas de políticos e empresários expressivos e de fatos relacionados em participações na Festa dos Motoristas (São Marcos) e Festa da Uva.



Loja conceitual para bem atender



Discurso de Valdir Tregansin na inauguração da unidade na BR 116, em meados de 1988 Foto: Antonio Galvão / Agencia RBS

Desde os primórdios, a Brasdiesel investiu com determinação em lojas requintadas para atender seus clientes. Em 28 de junho de 1962, foi inaugurado o prédio na Avenida Júlio de Castilhos. O espaço teve as bênçãos do Monsenhor João Meneguzzi, Frei Justino e padre Maximiliano Franzoi.



Consolidada no mercado pela excelência dos serviços, a Brasdiesel acompanhou o progresso. Em 24 de novembro de 1988 inaugurou uma planejada expansão de sua evolução. A unidade localizada na Estrada Federal BR-116, entre São Ciro e Ana Rech, foi idealizada para favorecer a recepção e saída dos caminhões Scania.

Na foto, percebe-se o diretor Valdir Tregansin manifestando o discurso oficial da empresa. O empresário foi quem expressou o discurso na histórica inauguração em 1962.



A maior concessionária Scania do mundo



Obras da nova Brasdiesel, em 2015, impressionaram pela grandeza do projeto Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Caxias do Sul sente orgulho pelo trabalho desenvolvido pela Brasdiesel. Sem alarde e com determinação focada na excelência dos serviços, a empresa surpreendeu o mercado ao inaugurar a maior concessionária Scania do mundo, em novembro de 2016. Na imagem, registrada em julho de 2015, percebe-se a estrutura em obras, parte do gigante complexo, localizado na ERS-453, Km 78.



